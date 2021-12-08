Шуфрич прокоментував купівлю прав на телеканал "Перший незалежний"

Нестор Шуфрич заявляє, що придбання корпоративних прав на ТОВ "Тайм медіа" (логотип Перший незалежний) не створює конфлікту інтересів для нього як народного депутата (парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя") та голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Коментар щодо цього він надав кореспонденту Укрінформу.

"Наявність у народного депутата у власності корпоративних прав господарського товариства не призводить до наявності у нього конфлікту інтересів за умови передачі таких прав в управління третьої особи в порядку, передбаченому законом. Така можливість уникнення конфлікту інтересів прямо передбачена Законом України "Про запобігання корупції"... При цьому, з метою дотримання вимог закону народний депутат в одноденний термін після передачі в управління корпоративних прав зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору. Таким чином придбання народним депутатом корпоративних прав за умови подальшої передачі їх в управління запобігає наявності конфлікту інтересів", - зазначив парламентарій.

Шуфрич додав, що придбання народним депутатом, який є головою Комітету ВР з питань свободи слова, корпоративних прав юридичної особи, що володіє телерадіоорганізацією, на його думку, також не створює конфлікту інтересів.

Він пояснив, що передача корпоративних прав в управління позбавляє такого депутата можливості впливати на діяльність телерадіоорганізації. Шуфрич підкреслив, що вплив на таку діяльність можливий лише через регулятора, тобто Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. Водночас народний депутат зазначив, що вплив на діяльність регулятора з боку Верховної Ради можливий лише через призначення та припинення повноважень членів. За його словами, у цьому процесі бере участь лише Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Таким чином жодного впливу на діяльність регулятора як Комітет ВР з питань свободи слова, так і голова такого комітету, не мають. Це в свою чергу виключає наявність конфлікту інтересів", - заявив Шуфрич.

Крім того, посилаючись на Закон України "Про телебачення і радіомовлення", парламентарій наголосив, що власник, незалежно від наявності статусу народного депутата чи голови парламентського комітету, позбавлений можливості втручатися в професійну діяльність телерадіоорганізації, що виключає можливість виникнення у нього конфлікту інтересів.

Як повідомляв Укрінформ, Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення призначила додаткову виїзну перевірку ТОВ "Тайм медіа" (логотип Перший незалежний) через зміни у складі власників, серед яких - народний депутат із "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич. За даними регулятора, йому належить 60% власності.

У Нацраді вважають, що з огляду на те, що Шуфрич очолює Комітет Верховної Ради з питань свободи слова, до повноважень якого, зокрема, належить забезпечення свободи слова, захист прав та свобод працівників засобів масової інформації, гарантії діяльності засобів масової інформації, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" він має потенційний конфлікт інтересів.

Супутниковий телеканал "Перший незалежний", створений колишніми працівниками телеканалів "ZIK", "112" і "NewsOne", які були заблоковані на підставі санкцій РНБО.