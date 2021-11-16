Швеція готова направити своїх військових для навчання українських солдатів

Міністр оборони Швеції Пітер Хултквіст підтримав рішення відряджання шведських військових в Україну для підтримки країни в конфлікті з Росією, що триває.

Про це пише УНН з посиланням на Sveriges Radio.

"Наша солідарність з Україною завжди має бути дуже чіткою", - заявив Пітер Хультквіст.

Міністр оборони підтримав пропозицію країн Балтії щодо проведення навчальної місії під керівництвом ЄС в Україні. Це може означати, що Швеція відправить до України офіцерів для навчання військових.

"Ми бачимо у цьому важливу частину прагнення ЄС зробити свій внесок у забезпечення суверенітету України", - підкреслив Хультквіст.

13 листопада президент Росії Володимир Путін зробив попередження Сполученим Штатам та їхнім партнерам, заявивши, що діяльність США та НАТО у Чорному морі - це"серйозний виклик" для Росії.

Американські та європейські чиновники неодноразово попереджали про загрозу російського військового нападу на Україну через концентрацію російських військ біля кордону.

Велика Британія готова оперативно направити 600 своїх військовослужбовців в Україну через побоювання щодо планів Росії. За інформацією видання The Mirror, підготовка розпочалася після того, як представники оборонних відомств та глава МІ-6 повідомили уряду Британії, що президент Росії Володимир Путін становить "явну та реальну небезпеку" для України та Заходу.

Євросоюз також продовжує обговорювати створення військової тренувальної місії в Україні, це може зайняти деякий час, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

Міністр оборони України Андрій Таран заявляв, що очікує на розгортання військово-навчальної тренувальної місії ЄС у країні до кінця поточного року. Президент України Володимир Зеленський, говорячи про плани створення військової місії ЄС в Україні, раніше заявив, що це навчальна місія для обміну досвідом, Київ підтримує цю ініціативу.

Подібні тренувальні місії Євросоюзу діють у різних державах, у тому числі в Малі та ЦАР. У липні цього року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про направлення військової тренувальної місії до Мозамбіку для сприяння владі у боротьбі з тероризмом.