Силовики катували затриманого заступника глави Меджлісу. Справу перекваліфікували на воєнний злочин - прокуратура

Офіс генерального прокурора повідомив про катування окупаційними "правоохоронними органами" у Криму заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Про це вказано у повідомленні правоохоронного відомства.

Там зазначено, що Офіс генпрокурора взяв на контроль стан досудового розслідування у кримінальних справах, які стосуються незаконного затримання Нарімана Джелялова та інших громадян.

За даними правоохоронців, 3-4 вересня окупаційні "правоохоронні органи" у Криму провели чергові незаконні обшуки, зокрема, у помешканнях Нарімана Джеляла, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова. Після чого українців незаконно затримали та вивезли у невідомому напрямку.

Прокуратура анексованого Криму та Севастополя розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення або довічно.

За даними слідства, протягом двох діб ані адвокатів, ані членів родин затриманих не повідомляли про їхнє місцеперебування. Крім того, до Нарімана Джелялова застосували катування та жорстоке поводження.

"Нелегальні ув'язнення осіб, застосування до них тортур та нелюдського поводження з ними заборонені ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та визнаються воєнними злочинами", - нагадали у прокуратурі.

Крім того, ввечері 4 вересня під будівлею окупаційного ФСБ РФ у Сімферополі "правоохоронці" затримали ще 42 жителів Криму, які намагалися дізнатися інформацію про раніше затриманих земляків.

Їх звинувачують у невиконанні законних вимог працівників поліції та невиконанні правил поведінки при надзвичайній ситуації або загрозі її виникнення. Прокуратура відкрила справу за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

Російські силовики в окупованому Криму 3 і 4 вересня обшукали будинки й арештували п'ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахметова, Шевкета Усеїнова, а також Нарімана Джеляла - заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.

МЗС України висловило протест проти дій російської окупаційної влади. Дипломати вимагають звільнити п'ятьох затриманих кримських татар, а також інших незаконно утримуваних громадян України.

Українська прокуратура Криму спершу відкрила кримінальні справи через обшуки та затримання Джеляла за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі). Санкція статті передбачає позбавлення волі до п'яти років.

Українська влада пов'язує останні репресії проти кримських татар у Криму з Кримською платформою - міжнародним майданчиком з обговорення шляхів деокупації Криму. Установчий саміт платформи відбувся в Києві 23 серпня і викликав різку реакцію з боку Москви.

Заступнику голови Меджлісу інкримінують "диверсію". Його можуть "засудити" до 15 років в'язниці. Підозри за цією ж статтею пред'явили також двоюрідним братам Азізу Ахметову й Асану Ахметову. За матеріалами hromadske.ua/