Силовики прийшли з обшуками в будинок, де живе Кличко

До будинку мера Києва Віталія Кличка прийшли з обшуками. Як пише УП з посиланням на джерела та коментар речниці Кличка, близько 20 осіб чекають на мера у під'їзді, його немає вдома.

"Близько 20 людей чекають у під'їзді. Попередньо, це СБУ. Поки вони не зайшли нікуди, чекають у під'їзді, бо мер пішов на тренування, вони розминулися. Скоро він повернеться, тоді буде точно зрозуміло, хто це, і з чим вони прийшли - чи є якась ухала у них абощо", - повідомило джерело видання.

Речниця Кличка Оксана Зинов'єва підтвердила, що мер не вдома, а на тренуванні, а коментарі щодо можливих обшуків обіцяла надати пізніше.

Журналіст "Цензор.нет" Юрій Бутусов повідомив у Facebook, що до будинку, де мешкає мер, о 7:30 приїхала група озброєних осіб в екіпіпрування співробітників правоохоронних органів.

Сам Кличко у цей час виїхав на тренування, тож з групою розминувся.

Масові обшуки у пов'язаних зі столичною владою осіб та структур відбуваються вже кілька тижнів. Обшуки відбулися у "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Киїавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин" та "Київміськсвітлі". Київська прокуратура повідомила, що депутати Київміськради спільно з екснардепом 7-8 скликань нібито займалися "кришуванням" нелегальної торгівлі у підземних переходах.

Крім того, слідчі дії пройшли у помешканні голови виконкому партії "УДАР", екснардепа Артура Палатного.

Також головне управління Національної поліції повідомило про підозру трьом нинішнім та чотирьом колишнім співробітникам Департаменту соціальної політики КМДА, яким закидають заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн гривень.

Кличко назвав масовані обшуки тиском на столичну владу і придушенням самоуправління, погодженими на Банковій. Він вважає, що це пов'язано із тим, що Київ вивчає питання запровадження виконкомів, коли громада і управління містом не залежать від вказівок центральної влади.

Мер міста також заявив, що атака на столичну владу відбувається за схемою, яку Віктор Янукович колись використовував з Леонідом Черновецьким. Він наголосив на тому, що правоохоронці здійснюють "гучні" обшуки в рамках кримінальних проваджень, матеріали яких КМДА передала раніше. За матеріалами LB.ua