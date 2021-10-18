Сім країн точно проголосують за членство України в ЄС - Зеленський

Україна готується підписати три декларації з країнами ЄС щодо членства держави в блоці, чотири вже підписано. Про це в інтерв'ю одному з телеканалів сказав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Ми почали в цьому році готувати декларації з країнами ЄС, двосторонні, про підтримку України: коли Україна і країни Європейського союзу вирішать, що у України може бути членство, то та чи інші країна, з якою ми підписуємо цю декларацію, вона точно проголосує за нас", - сказав Зеленський.

"Чотири підписали ці декларації, три - я підпишу, тобто сім. А всього 27 (країн ЄС - ред.). Але крок за кроком ми це зробимо", - додав він.

Зі слів Глави держави, це - важливий крок, адже одразу можна побачити, хто "одразу підписує, а хто сумнівається, а хто каже: нам треба ще час".

"Одразу бачиш всю картину і бачиш, до кого достукатись буде складно. Ми бачимо такі країни, але йдемо", - сказав він.

На початку жовтня Верховна Рада закликала ЄС визнати перспективи членства України та розпочати спец діалог з питань безпеки й оборони.

Проте політики ЄС так і не відповіли, коли Україна може розраховувати на перспективу членства. За матеріалами УНН.