Ситник вважає, що директора НАБУ повинні визначати міжнародні експерти

Директор НАБУ Артем Ситник вважає, що майбутнього директора Національного антикорупційного бюро України повинні обирати міжнародні експерти, щоб зберегти його інституційну незалежність.

"Сподіваємося, що в новому законі вирішальну роль при виборі директора НАБУ нададуть міжнародним експертам, а передача повноважень після конкурсу відбудеться найбільш безболісним для антикорупційної інфраструктури способом", - сказав Ситник, коментуючи ухвалення в першому читанні законопроекту No 5459-1 про приведення у відповідність з Конституцією України закону про НАБУ, повідомляє пресслужба Бюро.

Він також зазначив, що опір діяльності антикорупційних органів в Україні зростає.

"Якщо проаналізувати умови, в яких доводиться працювати новим антикорупційним органам, то повинні визнати, що все більше зусиль витрачаємо не на розвиток, а на захист інститутів. І в цьому контексті Національне бюро, мабуть, є рекордсменом, враховуючи підвищену увагу до своєї діяльності з боку політичних еліт і за кількістю спроб ослаблення його інституційної незалежності і функціоналу", - зазначив Ситник.

Як повідомлялося, Верховна Рада визначила умови проведення конкурсу на посаду директора НАБУ. Передбачається, що нинішній директор НАБУ повинен працювати до того моменту, поки за допомогою конкурсу не виберуть нового керівника органу.

Також законопроєкт визначає, що призначає і звільняє директора НАБУ Кабінет міністрів.

Згідно з документом, конкурс на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія. У неї повинні входити шість осіб. З них трьох визначає Рада національної безпеки і оборони, ще трьох - Кабінет міністрів за пропозиціями партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу в запобіганні і протидії корупції.

У серпні минулого року Конституційний суд дійшов до висновку про те, що п'ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора НАБУ, яке відноситься до органів виконавчої влади. В Офісі президента заявили, що Ситник продовжить виконувати обов'язки глави НАБУ. Раніше сам Ситник заявив про те, що позбавити його посади можуть тільки після результатів проведення аудиту відомства.

Зо матерiалами nabu.gov.ua, ZN.ua