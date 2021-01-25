Скандал в СБУ. Чи буде реформа відомства та що передбачає законопроєкт?

Служба безпеки України затримала свого співробітника за звинуваченням у підготовці вбивства колеги. Водночас за словами першого заступника голови депутатської фракції партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, на цьому тижні депутати розглянуть законопроєкт про реформу Служби безпеки України, який багато в чому відповідає нашим зобов'язанням перед європейською спільнотою. Що треба зробити, щоб відновити репутацію СБУ? Чи стане скандал навколо СБУ приводом нарешті провести реформу? Що передбачає законопроєкт і чи будуть його розглядати депутати? Про це в ефірі Українського радіо розповіли генерал-майор СБУ, ексзаступник голови Служби безпеки України (з березня 2014 по червень 2015 року) Віктор Ягун та асоційований експерт програми реформування правоохоронної та судової систем Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Найбільша шкода для репутації СБУ полягає у тому, що про службу говорять. Чим менше говорять про спецслужбу, тим краще вона працює. Так апріорі було у світі. Насправді у переважній більшості спецслужб про неї говорить тільки одна людина - речник, який з дозволу керівництва служби озвучує ті чи інші меседжі. І більше про неї ніхто не має говорити. На жаль, у нас заведено піаритися на будь-яких резонансних справах, і це не завжди йде на користь", - зазначив Віктор Ягун.

За словами ексзаступника голови СБУ, "основна проблема полягає не лише в контексті, що хтось когось замовив чи "наїхав", а в питанні реформуванні цієї структури".

"Чим скоріше це відбудеться, тим краще. Тому що наші партнери вже волають про необхідність якихось дієвих кроків у цьому напрямку. Я сподіваюся, що в четвер Верховна Рада прийме якесь рішення і хоча б почне цю реформу", - сказав він.

Ягун прокоментував, від яких функцій СБУ варто відмовитися.

"Проблема не в тому, що є невластиві функції, як-то контроль за економікою та організованою злочинністю. Тому що будь-яка спецслужба у світі і цю сферу діяльності має контролювати, оскільки не виключено, що вона може бути використана спецслужбами іноземних держав для дискредитації того чи іншого політика чи на підрив національної безпеки. Проблема в тому, що спецслужба має бути спецслужбою, а не правоохоронним органом. Якщо ми хочемо робити зі спецслужби дієву структуру, вона має діяти виключно в рамках закону про контррозвідувальну діяльність, не змішуючи з собою правоохоронну функцію. Тобто вона не має мати слідства, оперативної роботи, яка є передумовою до слідства, не має мати речей, які пов'язані з тимчасовим затриманням тощо. Крім того, ця структура має бути контрольована суспільством. А це можливо, якщо буде дієвий парламентський контроль. Зараз же СБУ контролює виключно президентська вертикаль", - пояснив Ягун.

Іван Ступак пояснив, що передбачає законопроєкт про реформу Служби безпеки України.

"В Офісі Президента не було бачення на реформу служби, тому СБУ почала сама надавати рекомендації, якою вони її бачать. І почалась робота з їхнім законопроєктом. Але він не задовольнив ані міжнародних експертів, ані народних депутатів, ані українських експертів, ані Офіс президента. Основною перешкодою є економічна діяльність Служби безпеки, щоб вони не приходили на ринки, до підприємців тощо, а також протидія організованій злочинності та контрабанді. СБУ хоче залишити за собою всі ці речі. Вони хочуть продовжувати впливати на всі сфери діяльності. А ми хочемо суттєво звузити їх функціонал, тобто залишити виключно сильну контррозвідку, протидію тероризму тощо, але забрати організовану злочинність та віддати її Національній поліції. Тобто один орган має бути відповідальним за конкретну діяльність", - сказав він.

Експерт зауважив, що "таке реформування не дуже подобається СБУ, адже вони хочуть здійснити реформу у напрямку збільшення своїх повноважень. І таким чином СБУ стає найвпливовішою організацією".

"У передостанній версії є таке повноваження, за яким СБУ на підставі власного листа до ЦВК може зняти з виборів кандидатів у депутати, кандидатів в мери або цілі політичні партії, якщо вони підозрюються у сепаратистській, деструктивній чи терористичній діяльності. У ньому не передбачений судовий розгляд і немає судового оскарження. Крім того, зазначається, що будь-яке судно цивільної авіації, все, що злітає з українських аеропортів, сідає в українських аеропортах та слідує транзитом, отримує дозвіл від Державіаслужби тільки на підставі згоди СБУ. Я передбачаю, що якщо таку норму імплементують, то над Україною взагалі буде зона без польотів, оскільки це дуже великий корупційний ризик", - пояснив Ступак.

Ступак також зауважив, чи є консолідована думка депутатів з цього приводу.

"Мені відомо, що СБУ почала формувати цю думку. Вони побачили, що реформа йде не у той бік, який їм подобається. Десь місяць тому, на ім'я Дмитра Разумкова надійшов лист за підписом Івана Баканова, де він прохає депутатів не підтримувати цей законопроєкт", - сказав експерт.

Ступак передбачає, що у четвер у Верховній Раді все ж будуть розглядати законопроєкт.

"Але те, що ми бачимо зараз і те, що буде на виході - це вже два зовсім різних законопроєкти. Кожен депутат буде вносити поправки, і та філософія, яка була закладена, може бути спаплюжена повністю", - додав він. За матеріалами http://www.nrcu.gov.ua