Скандал з "Укрексімбанком": "Схеми" відновили видалене відео, ОП прокоментував

Проєкт журналістських розслідувань "Схеми" заявив, що відновив відео, зняте журналістами в "Укрексімбанку" і видалене його працівниками. На ньому видно момент нападу і відбирання техніки - хоча банк стверджував, що знімальна група вийшла без перешкоджань.

Відео оприлюднили 5 жовтня на YouTube-каналі "Схем".

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти програми "Схеми" здійснювали запис інтерв'ю з керівництвом "Укрексімбанку" у приміщенні банківської установи. Під час запису керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв'ю та заборонити подальшу зйомку. Журналісти програми "Схеми" заявили про напад на знімальну групу. Наступного дня "Укрексімбанк" заявив, що журналістам ніхто не перешкоджав. Натомість знімальну групу "Схем" звинуватили в намаганні отримати банківську таємницю.

Відновлене відео починається з моменту, коли голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер відмовляється відповідати на питання журналіста Кирила Овсяного. Із контексту розмови випливає, що він цікавився ймовірним виданням державним банком кредитів на компанії, які зареєстровані або працюють у "ДНР". Після цього журналістів не випускають із кабінету Мецгера. Поруч із ним перебуває директор департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимир Пікалов.

Як повідомили у прокуратурі, вже розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми" видання "Радіо Свобода" (ч. 1 ст. 171 КК України). Журналістів було запрошено для проведення допиту у якості потерпілих для встановлення всіх обставин події.

Крім того, оприлюднено офіційну позицію Офісу Президента щодо ситуації в "Укрексімбанку".

"Ситуація навколо "Укрексімбанку" може сприйматися лише негативно. Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов'язок посадовців будь-якого рівня - коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися", - сказав радник керівника Офісу Глави держави Михайло Подоляк.

Станом на цей час Національна поліція та Наглядова рада "Укрексімбанку" зробили відповідні заяви. Нацполіція у межах розпочатого кримінального провадження аналізує всі обставини того, що сталося. Наглядова рада заявила про проведення перевірки в межах правил, затверджених для державного банку. Також на рівні Наглядової ради та згідно з процедурами в банку може відбуватися й модерування подальшого розвитку цієї ситуації для фінустанови.

В ОП додали, що щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки. Як максимум для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати. За матеріалами bigkyiv.com.ua/