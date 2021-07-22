Скарга Росії на Україну до ЄСПЛ не матиме результатів, лише інформаційний галас - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що подана Росією до Європейського суду з прав людини міждержавна скарга проти України не матиме жодних результатів, окрім інформаційного галасу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кулеба заявив під час прямої трансляції в ході візиту на схід України разом з угорським колегою Петером Сійярто.

"Не втручаючись у правосуддя Європейського суду з прав людини, я можу абсолютно запевнити, що у цієї позовної заяви немає жодних шансів бути задоволеною. Вона подана Росією виключно з пропагандистською метою. Ніяких інших результатів, окрім інформаційного галасу і витраченого часу суду на написання відповіді, у цього подання не буде", - сказав Кулеба.

Як повідомили у четвер, 22 липня, російські ЗМІ з посиланням на генеральну прокуратуру РФ, Росія подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України.

У скарзі Кремль перерахував 10 претензій до Києва. Зокрема, Москва заявила про нібито дискримінацію російськомовного населення, російських компаній та підприємців, утиски російської мови, блокування Північно-Кримського каналу. Також Кремль цинічно заявив про відповідальність України за катастрофу МН17.