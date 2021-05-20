Скільки українців готові голосувати на виборах за Зеленського – опитування групи Рейтинг

Президентський рейтинг в Україні продовжує очолювати чинний глава держави Володимир Зеленський. Так, якби вибори відбулися найближчим часом, то за нього проголосували б більшість українців, які визначилися із вибором.

Про це свідчать дані соцопитування групи Рейтинг.

30,2% українців, які голосуватимуть та визначились із вибором, проголосували б за чинного президента.

Натомість 12,8% опитаних підтримали б лідера партії Європейська солідарність Петра Порошенка, 11,9% – співголову партії Опозиційна платформа – за життя Юрія Бойка, 11,1% – лідера партії Батьківщина Юлію Тимошенко, 7,6% – лідера партії Сила і честь Ігоря Смешка.

Окрім того, як йдеться у соцопитуванні, якби сьогодні у другий тур вийшли Зеленський та Порошенко, то 68% виборців підтримали б чинного президента, а 32% – проголосували б за Порошенка.

У разі виходу до другого туру глави держави та Тимошенко, 62% – за чинного президента, 38% – за лідера партії Батьківщина.

У разі виходу до другого туру Зеленського та Бойка, 69% – за чинного президента, 31% – за лідера партії ОПЗЖ.

Опитування соцгрупа Рейтинг проводила 16-18 травня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. У ньому взяли участь 2,5 тис. респондентів віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької й Луганської областей. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,%. За матеріалами ICTV Факти.