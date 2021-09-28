Слідство у справі замаху на Шефіра співпрацює з Великою Британією та США - Єрмак

Розслідуванням справи замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра українськими правоохоронцями відбувається разом зі США і Британією. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова", передає УНН.

"Цей замах (на Шефіра - ред.), цей злочин викликав дуже шалену реакцію, ми теж отримали багато дзвінків зі словами підтримки з боку практично всіх наших друзів, партнерів. Багато хто запропонував і свою допомогу. І сьогодні наші правоохоронці також співпрацюють зі Сполученими Штатами і з Великою Британією", - сказав Єрмак.

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив, що Сполучені Штати Америки запропонували Україні свою допомогу в розслідуванні замаху на першого помічника Президента Сергія Шефіра.

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ повідомляв, що кулі, якими стріляли в автомобіль першого помічника Президента, були угорського виробництва.

Також, у радіусі кількох кілометрів від місця замаху на Шефіра, правоохоронці знайшли труп.

22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра.

В результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують.

Водій Сергія Шефіра під час замаху отримав вогнепальне поранення стегна та перелом стегнової кістки.

Як заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, у справі про замах на вбивство першого помічника Президента України Сергія Шефіра буде створена спільна слідча група, розслідування триває. За матеріалами УНН.