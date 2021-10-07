"Слуга народу" дасть не менше 200 голосів за відставку Разумкова, - Кравчук

Пізніше фракція розгляне питання щодо виключення зі своїх лав депутатів, які сьогодні не проголосують.

Фракція "Слуга народу" дасть не менше 200 голосів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це в кулуарах парламенту заявила народна депутатка Євгенія Кравчук, передає кореспондент LB.ua.

За її словами, фракція сьогодні проведе засідання щодо висунення на посаду спікера Ради Руслана Стефанчука та першого віцеспікера - Олександра Корнієнка.

Пізніше фракція розгляне питання щодо виключення з своїх лав депутатів, які сьогодні не проголосують за відставку Разумкова. Наразі мова йде про виключення депутатки Людмили Буймістер.

"Ми будем це пізніше обговорювати (виключення нардепів, - ред.). Наскільки я знаю.. на порядку денному, вже заявлялося питання про виключення Буймістер", - зазначила Кравчук.

Нагадаємо, 5 жовтня Верховна Рада відсторонила Разумкова від ведення пленарних засідань, а після цього запустила процес відкликання його з посади спікера. Голосування за зняття Разумкова внесли до порядку денного на четвер, 7 жовтня. Сам спікер говорив, що процедура має відбуватися за регламентом, тобто зайняти до 10 днів. Відповідно до процедури, спікер і Рахункова палата мають надати звіти про роботу і виконання бюджету за два дні до голосування за відставку. Однак у регламентному комітеті сказали, що дату розгляду визначає не спікер, а Верховна Рада.

Голосування за призначення нового спікера Ради та першого віцеспікера відбудеться в п'ятницю. За матеріалами LB.ua