"Слуга народу" ініціює позачергове засідання Ради через події біля ОП

Владна фракція "Слуга народу" ініціює позачергове засідання Верховної Ради через події біля Офісу президента 20 березня, де проходила акція на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті партії, інформує Радіо Свобода.

"Фракція "Слуга народу" завжди принципово підтримувала право громадян на мирний протест як один із головних проявів демократії. Водночас ми категорично не сприймаємо спроби підмінити цивілізоване вираження незгоди з діями влади насильством, вандалізмом, наругою над символами нашої держави... Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротший термін за участі силовиків і ухвалення постанови з оцінками цієї події, з завданнями конкретним міністрам", - йдеться в заяві.

Фракція закликала правоохоронні органи негайно дати юридичну оцінку подіям, що відбувалися під Офісом президента, визначити міру провини тих або інших учасників за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну, і домогтися відповідальності за ці дії, включаючи компенсацію збитку.

Крім того, правоохоронців просять вивчити відеоматеріали з учорашньої акції, щоб встановити, "чи не були насильство і вандалізм реалізацією замовлення з боку тих або інших політичних сил і фігур, про що може свідчити участь у цій акції афілійованих із цими силами та фігурами осіб".

Акція на підтримку Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві.

Під час акції була розмальована написами протесту частина фасаду будівлі та розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфеєрами.

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20 березня заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в прямому ефірі Радіо Свобода заявив, що, на його особисту думку, зацікавленим у провокаціях і насильстві під час протестів на підтримку активіста Сергія Стерненка є п'ятий президент України Петро Порошенко.

Партія "Європейська солідарність", яку очолює п'ятий президент України, нині народний депутат Петро Порошенко, заявила, що сподівається від представників чинної влади на вибачення і спростування дезінформації про нібито причетність Порошенка до подій під офісом президента в Києві, де мітингували на підтримку активіста Сергія Стерненка.

За матеріалами ua.krymr.com