"Слуга народу" - лідер парламентського рейтингу - опитування Центру Разумкова

Партія "Слуга народу" є лідером парламентського рейтингу. Про це свідчать опубліковані 26 жовтня результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, "Слугу народу" підтримало б 21,6% українців, які мають намір голосувати та визначилися з вибором.

На другому місці "Європейська солідарність" - за неї готові проголосувати 15,8% опитаних.

Далі йдуть "Опозиційна платформа - За життя" (12,9%), "Батьківщина" (11,1%), "Наші" (6,4%), а також "Сила і честь" (6%).

Рейтинг решти партій нижчий за 5%. Зокрема, в "Української стратегії Гройсмана" - 3,8%, а у представленого зараз у парламенті "Голосу" - 0,4%.

Опитування проводили із 14-го до 20 жовтня серед громадян віком від 18 років у всіх регіонах України, крім окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Було опитано 2018 респондентів методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем їхнього проживання. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Згідно з опублікованими 21 жовтня результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, уперше після обрання Верховної Ради нинішнього скликання рейтинг українських партій очолила "Європейська солідарність" (15,7%), у "Слуги народу", яка втратила лідерство, - 15,5%. 22 жовтня сайт КМІС було зламано, із нього зникла вся інформація. Антон Грушевський, керівник соціологічних та політичних досліджень КМІС, повідомив, що напередодні колективу надійшов лист із погрозами. За матеріалами Гордон.