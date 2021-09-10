"Слуга народу" може виключити Тищенка через бійку з Леросом в парламенті - Качура

Нардепи з Слуги народу можуть розглянути виключення свого колеги Миколи Тищенка після бійки, яку він влаштував з депутатом Гео Леросом в залі Верховної Ради 9 вересня.

Про це заявив "слуга народу" Олександр Качура в ефірі Україна 24.

За його словами, це питання може бути розглянуто на наступному засіданні фракції.

"Мені соромно за дії окремих колег. Ми в парламентсько-президентській республіці живемо, де потрібно з'ясовувати стосунки відповідно до регламенту. Думаю, що якщо буде необхідність, ми розглянемо це питання на наступному засіданні фракції", - заявив він.

Качура також вважає, що в бійці винні обидві сторони - і Тищенко, і Лерос.

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту проаналізує інцидент з бійкою між нардепами Миколою Тищенком і Гео Леросом.

Тищенко напав на Лероса під час вступу останнього з трибуни Ради. За словами Тищенка, Лерос озвучував образи на адресу президента Володимира Зеленського.

Сам Лерос спростував слова Тищенка, зазначивши, що в його висловлюваннях була лише критика президента, а не образи. За матеріалами nv.ua