"Слуга народу" не змінюватиме голову партії у разі обрання Корнієнка віце-спікером Ради
2021-10-07 16:08
"Слуга народу" не змінюватиме голову партії у разі обрання Олександра Корнієнка віцеспікером Ради. Зараз він є головою партії "Слуга народу".
Про це заявив на брифінгу голова фракції СН Давид Арахамія, повідомляє РБК - Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.
"Корнієнко буде перший віцеспікер та голова партії", - сказав Арахамія.
Головним кандидатом на пост нового спікера Ради є Руслан Стефанчук, який сьогодні займає посаду віцеспікера. А Олександр Корнієнко може зайняти пост віце-спікера Ради після призначення Стефанчука.
Рада закрила засідання, так і не вибравши нового спікера.