"Слуга народу" не змінюватиме голову партії у разі обрання Корнієнка віце-спікером Ради

"Слуга народу" не змінюватиме голову партії у разі обрання Олександра Корнієнка віцеспікером Ради. Зараз він є головою партії "Слуга народу".

Про це заявив на брифінгу голова фракції СН Давид Арахамія, повідомляє РБК - Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.

"Корнієнко буде перший віцеспікер та голова партії", - сказав Арахамія.

Головним кандидатом на пост нового спікера Ради є Руслан Стефанчук, який сьогодні займає посаду віцеспікера. А Олександр Корнієнко може зайняти пост віце-спікера Ради після призначення Стефанчука.

Рада закрила засідання, так і не вибравши нового спікера.