"Слуга народу" планує завершити земельну реформу упродовж шостої сесії ВР

Народні депутати від "Слуги народу" упродовж шостої сесії Верховній Раді планують, зокрема, завершити земельну реформу.

Про це голова партії, перший заступник фракції "СН" Олександр Корнієнко сказав під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент Укрінформу.

"Чому би ми хотіли присвятити всю цю сесію - це продовженню наших фундаментальних реформ. Зокрема, завершити земельну реформу, тобто ухвалити законопроєкт про відшкодування кредитів (No3502 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" - ред.)", - зазначив Корнієнко.

Окрім цього, за його словами, упродовж шостої сесії парламентарії мають намір підготувати та ухвалити якісний державний бюджет на 2022 рік, а також продовжити реформи децентралізації, деолігархізації, оборонної сфери та впровадити накопичувальну пенсійну реформу.

Шоста парламентська сесія триватиме з 7 вересня до 21 січня 2022 року. Відповідно до календарного плану, народні депутати десять тижнів працюватимуть у режимі пленарних засідань, шість тижнів - у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (групах), чотири тижні відведено для роботи з виборцями.

Об 11.00 розпочнеться перше пленарне засідання шостої сесії Верховної Ради дев‘ятого скликання. За матеріалами Укрінформ