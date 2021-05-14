"Слуга народу" розгляне можливість відставки Степанова - Корнієнко

Депутатська фракція "Слуга народу" на найближчому своєму засіданні має намір порушити питання можливості відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це заявив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко в бекстейджі одного з українських телеканалів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас буде засідання фракції, здається, в понеділок, і ми там все обговоримо. У нас є частина людей, які палко "за" звільнення, частина людей, які не дуже "за", і частина людей, які палко "проти". Тому необхідно домовитися ", - сказав Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" планувала розглянути на своєму засіданні відставку глави МОЗ Максима Степанова 13 травня.

За матеріалами Інтерфакс-Україна, ZN.ua