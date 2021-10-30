"Слуга народу" Тищенко розповів, як був присутнім при захопленні Закарпатської ОДА російськомовним спецназом

Народний депутат України Микола Тищенко розповів, як був в епіцентрі подій коли люди у військовій формі та російськомовний озброєний спецназ заніс коробку чорного кольору в Закарпатську ОДА.

Події відбулися 28 жовтня, в день проведення сесії Закарпатської обласної ради, депутати під тиском озброєних людей здійснювали голосування.

Нардеп вважає ці дії, як ознаки сепаратизму та спробу захоплення Закарпатської ОДА, повідомляє "Трибуна Закарпатська".

Але нардепу при допомозі поліції вдалося зупинити спробу захоплення.