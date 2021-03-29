"Слуга народу" заявила, що Вірастюк перемагає на виборах до Ради, але екзітпол говорить про інше

Партія "Слуга народу" у Facebook заявила 29 березня, що за результатами паралельного підрахунку голосів на довиборах до Верховної Ради на 87-му одномандатному окрузі в Iвано-Франківській області лідирує український спортсмен і актор Василь Вірастюк.

Водночас екзитпол Соціологічної групи "Рейтинг" засвідчує, що в окрузі з мінімальним розривом лідирує троє кандидатів: представник партії "За майбутнє", екснардеп і колишній директор курорту "Буковель" Олександр Шевченко (32,4%), висуванець "Свободи" Руслан Кошулинський (31,6%) і Вірастюк (29,4%). Помилка репрезентативності дослідження - не більше ніж 1,8%, повідомили соціологи.

У "Слузі народу" заявили, що їхній екзитпол засвідчує інші результати. Голова партії Олександр Корнієнко впевнений у перемозі Вірастюка.