"Слугам" порекомендували утриматися від коментарів про аварію з Трухіним

"Слуги народу" утримаються від висловлювань про ДТП за участі їхнього колеги Олександра Трухіна, оскільки такі коментарі можуть бути розцінені як спроба захисту або пресингу. Про це після засідання політради "СН" заявив голова фракції Давид Арахамія.

"Що стосується його (Трухіна, - ред.) ймовірної участі в ДТП: потенційно є свідки, які кажуть, що це він був, інші - що не був. Тому, з огляду на такі свідчення, справа була передана з МВС до ДБР", - сказав він.

Ахарамія запевняє, що "Слуга народу" не планує впливати на розслідування.

"Коли будуть всі експертизи, то ми зможемо побачити, що сталося, хто винен, тому що зараз будь-яка наша реакція може бути сприйнята як спроба або захищати пана Трухіна, або навпаки - нападати, робити якийсь пресинг, насильство. Ми не хочемо принципово ніякого впливу на слідчий процес, нехай це буде повністю об'єктивне розслідування", - наголосив він.

Голова фракції додав, що "в пана Трухіна є зараз одна справа, велика, із сім'єю пов'язана, тому він не дає ніяких коментарів, навіть внутрішніх".

Аварія за участю "слуги народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними окремих свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. Згодом ряд медіа опинилися у центрі скандалу, оскільки спочатку розмістили інформацію про ДТП з Трухіним, а потім прибрали.

За матеріалами Главком.