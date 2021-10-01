"Слуги" бойкотуватимуть сьогоднішній випуск шоу Шустера: ЗМІ називає причину

Народні депутати від партії "Слуга народу" не прийдуть на сьогоднішній ефір політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". За даними УП, однією з причин бойкоту стало те, що серед запрошених гостей буде спікер ВРУ Дмитро Разумков.

Проте є й інша версія - що депутати бойкотують не його, а телеканал Ріната Ахметова.

"Те, що на програму Шустера ніхто зі "слуг народу" на канал Ріната Ахметова нині не йде, підтвердили одразу кілька джерел у партії", - йдеться в повідомленні.

Депутатів СН намагалися запросити на шоу протягом останніх двох днів, проте брати в ньому участь вони відмовилися навіть по відеозв'язку (такий формат запропонували через з'їзд у Трускавці, який розпочався сьогодні).

Серед запрошених гостей, окрім Разумкова, буде ще цілий ряд політиків: Юлія Тимошенко, Віталій Кличко, Юрій Бойко, Володимир Гройсман та інші.

Раніше Дмитро Разумков відзначав, що розмови про його можливу відставку ведуться в кулуарах ВРУ близько півтора року. Їх активізацію пов'язують зокрема й тим, що спікер ВРУ направив законопроєкт про деолігархізацію до Венеціанської комісії, чим нібито проявив себе як некомандний гравець.

В "Слузі народу" не приховують наявності конфлікту зі спікером. В ефірі одного з телеканалів відбулася словесна перепалка голови фракції Давида Арахамії, першого віцеспікера Руслана Стефанчука і самого Разумкова. Тоді Арахамія заявив, що своїми діями спікер парламенту намагається збити законопроєкт на користь олігархів.

Конфлікт продовжився на Погоджувальній раді перед новим пленарним тижнем. Голова партії Олександр Корнієнко запропонував включити законопроєкт No 5599 (деолігархізація) разом з проєктом закону No 5600 (податковий) до порядку сесійного тижня, а також скоротити терміни розгляду шляхом застосування спецпроцедури, згідно з 119-ї статті Регламенту, яка дозволяє розглядати законопроєкт не по правках, а за статтями. У відповідь Разумков вказав, що застосувати цю процедуру можливо тільки шляхом голосування в сесійній залі.

Фінальною крапкою конфлікту зі спікером для Зеленського стала протидія законопроєкту про олігархів, який був проголосований депутатами за відсутності Разумкова - засідання сесії вів Стефанчук.

До того ж спікера не запросили на виїзний нараду з президентом Зеленським у Трускавці. Там будуть присутні депутати, представники всіх гілок влади, СБУ. За даними ZN.UA, в Трускавці обговорюватимуть кадрові ротації в уряді.

За матеріалами Українська правда, ZN.UA