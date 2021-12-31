"Слуги народа" уже помышляют перестать называться "слугами"?

Из-за падения рейтингов и возникновения скандалов в пропрезидентской партии "Слуга народа" подыскивают новое название.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на анонимных собеседников.

По словам журналистов, в "СН" обеспокоены падением рейтингом и "зашкваров", которые возникли вокруг "Слуг народа".

Собеседники заверяют, что вопросы о смене названия в партии ведутся около 3 месяцев.

По словам источников, рассматриваются разные названия, особенно использование варианта "с фамилией Зеленского".

В то же время спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в комментарии "Украинской правде" не смогла подтвердить обсуждение о переименовании партии.

"Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде", - заверила она, отметив, что не намерена каждый раз комментировать "очередные инсайты", сообщает UAportal.