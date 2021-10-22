"Слуги народу" просять Зеленського ввести санкції проти Roshen

Народні депутати звернулися до президента Володимира Зеленського із запитом про введення санкцій проти підприємств кондитерської корпорації Рошен "за фінансування бюджету держави-агресора - РФ". Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

З відповідним запитом до президента звернувся народний депутат від фракції Слуга народу Владлен Неклюдов.

Народні депутати 153 голосами підтримали звернення Неклюдова.

У січні 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко передав Roshen в "сліпий траст" під управління Rothschild Trust.

З 1 квітня 2017 року Roshen повністю зупинила виробництво на Липецькій фабриці у РФ.

Також свою діяльність зупинив торговий дім і склад готової продукції. Тоді повідомлялося, що за 2014-2016 роки корпорація отримала і вивела в Україні дивіденди від Липецьких активів в розмірі $72,06 млн.

Росіяни заарештували 12 об'єктів нерухомості кондитерської корпорації Roshen в Липецьку.

Росія вимагала від Roshen сплатити понад 150 млн руб податків. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ