"Слуги народу" спростували підготовку тренінгу, але збираються на робочу нараду

Фракція партії "Слуга народу" проведе велику нараду за участю представників всіх гілок влади і президента Володимира Зеленського.

Про це у Telegram повідомила спікерка партії Юлія Палійчук.

За її словами, найімовірніше, зустріч, відбудеться наприкінці цього тижня. Про місце проведення заходу поки не відомо, але, можливо, він проводитиметься в одній з областей на заході України.

"Хочу також зазначити, що це буде не партійний з'їзд, не навчання, а робоча нарада", - підкреслила Палійчук.

Серед основних теми зустрічі Зеленського і нардепів заплановане обговорення стратегії влади на наступний рік, а також досягнень за минулі два роки. Окрім того, нардепи обговорять план законопроєктних робіт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський планує найближчим часом провести зустріч із фракцією у Трускавці в форматі навчання, як це було влітку 2019 року.