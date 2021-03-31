"Слуги народу" зобов'язані підтримувати всі питання з програми Зеленського, - Стефанчук

Народні депутати з партії "Слуга народу" під час позачергових парламентських виборів підписали меморандум, у якому підтвердили свою готовність підтримувати всі питання, визначені програмами президента і політсили.

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ

"Коли ми обиралися, то підписували меморандум народного депутата від "Слуги народу", де чітко зазначалося про готовність підтримувати всі питання, визначені програмою президента і програмою партії. У разі ж їхнього невиконання депутат має бути готовий скласти мандат. І тому в мене питання до тих осіб, які не голосували, зокрема, за положення про ринок землі або не підтримали законів, пов'язаних з деолігархізацією. Зрозуміло, що завжди все можна пояснити тим, мовляв, що "там не те, що я собі уявляв", але є чіткий програмний документ", - сказав Стефанчук.

На його думку, найуспішніший варіант вироблення подальшої діяльності "Слуги народу" полягає в тому, щоб іти на повне виконання цих програм, потенціал для чого є.