«Слуги» не підтримують звільнення Третьякової з посади голови комітету – Арахамія

Фракція партії «Слуга народу» не підтримує звільнення Галини Третьякової з посади голови Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, але виступає за її відсторонення від участі у п'яти засіданнях ВР через слова про смерть депутата Антона Полякова.

Про це в коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мені здається, що ні (фракція не підтримує звільнення Третьякової з посади голови комітету, - ред.). Було висловлювання. За висловлювання є покарання, яке визначене Регламентом. Треба це покарання на неї накласти», - зазначив Арахамія.

Він додав, що працювати в комітеті соцполітики нелегко, і зауважив, що поважає Галину Третьякову, зокрема, за її позицію щодо профспілок.

Водночас Арахамія зазначив, що фракція «Слуга народу» на своєму засіданні не обговорювала питання звільнення Третьякової.

Раніше під час пленарного засідання 8 жовтня народні депутати від групи «Партія «За майбутнє» заявили, що депутат від «Слуги народу» Галина Третьякова в партійному чаті «СН» прокоментувала смерть Антона Полякова фразою: «На одного ворога менше». Третьякова, взявши репліку після виступу представників депутатської групи, не спростувала, але й не підтвердила відповідну інформацію.

Того ж дня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що всі парламентські фракції та депутатські групи звернулися до Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту щодо відсторонення Третьякової від участі у п’яти пленарних засіданнях ВР через ці висловлювання.

Співголова депутатської групи «Партія «За майбутнє» Тарас Батенко заявив, що члени політсили, до якої він належить, зібрали підписи всіх голів фракцій та депутатських груп, окрім «Слуги народу», під листом до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та до голови Регламентного Комітету ВР Сергія Кальченка щодо відкликання Галини Третьякової з посади керівника Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Голова підкомітету з питань Регламенту ВР Павло Фролов (фракція «Слуга народу») повідомив під час брифінгу в кулуарах парламенту 18 жовтня, що до Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту досі не надійшло звернення всіх парламентських фракцій та депутатських груп щодо відсторонення народного депутата фракції «Слуга народу» Галини Третьякової від участі у п’яти пленарних засіданнях ВР через висловлювання щодо смерті члена депутатської групи «Партія «За майбутнє» Антона Полякова.

Уночі 8 жовтня у Дніпровському районі Києва виявили мертвим народного депутата Антона Полякова. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле у таксі, його намагалися реанімувати лікарі «швидкої», але констатували смерть.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «Природна смерть». За матеріалами Укрінформ.