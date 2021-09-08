"Слуги" відмовились підтримувати звернення до Конгресу США на тлі критику з Кабміну

Фракція "Слуга народу" не підтримуватиме звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам голова фракції "СН" Давид Арахамія, відповідаючи на запитання з приводу підтримки проекту постанови про звернення ВРУ до Конгресу США з цього приводу, який сьогодні має розглядатися на позачерговому засіданні парламенту.

Він зазначив: "Станом на зараз ми схиляємось до того, що ми не будемо підтримувати постанову".

Він також зазначив, що з цього питання були консультації, зокрема з послом України в США, міністром закордонних справ України, віцепрем'єр-міністром України Ольгою Стефанішиною та рядом експертів.

Арахамія зазначив, що фракція буде на засіданні, щоб висловити свою думку з цього питання.

Він також сказав, що такий статус давався країнам, які не можуть бути членами НАТО. "Але в нас інша ситуація в Україні, в нас в Конституції написано, що ми рухаємося до НАТО, в нас є дорожня карта, яким чином ми маємо потрапити до НАТО, ми робимо багато реформ і змін для того, щоб бути сумісними з НАТО, тобто це не наш статус", - наголосив Арахамія.

За його словами, існують ризики, якщо ухвалювати таке рішення парламентом. Оскільки в США є частина посадовців, які не хочуть надавати Україні підтримку щодо вступу в НАТО, таке звернення може віддалити Україну від вступу до НАТО.

Арахамія нагадав, що в Афганістану був статус основного союзника, і "бачимо, чим це закінчилося". "Тому ми не будемо підтримувати", - сказав він.

6 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна підписала сильнішу оборонну угоду зі США, аніж статус основного союзника поза НАТО.

Своєю чергою, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала "політичною диверсією" намір парламенту звернутися до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО.

Сьогодні, 8 вересня, на позачерговому засіданні парламенту, яке має відбуватися відразу після чергового, розглядатиметься проєкт постанови, ініційований депутатами опозиційних фракцій, зокрема "ЄС", "Голос", з реєстраційним номером 5380. За матеріалами УНІАН.