"Слуги" запропонували Вітренко віддати премію на благодійність, але він відмовився

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко відмовився віддавати 4 млн доларів премії від НАК "Нафтогаз" на благодійність, однозначної підтримки від фракції "Слуга народу" за його призначення міністром немає. Президент Зеленський попросив підтримати цю кандидатуру. Про це розповів журналістам під час засідання фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Качура, передає кореспондент УНН.

"Я не побачив однозначної підтримки пана Вітренко. Він відповідає на всі питання, що зараз він як кризовий менеджер бере на себе всю відповідальність і буде робити все, щоб тарифи знижувалися. Але для мене було тільки одне питання важливе - як країні, в якій 1700 грн пенсії і мені, як парламентарю, можна голосувати за людину, яка отримує премію з державної корпорації НАК "Нафтогаз" 4 млн доларів. Чи готові ви відправити цю суму на благодійність на боротьбу з ковідом? На що Вітренко відповів, що він не буде цього робити", - сказав Качура.

Вітренко заявив, що отримати цю премію - абсолютно справедливо в рамках його контракту з Нафтогазом.

"Не було сигнального голосування, але буде домовленість, що ми будемо виносити це питання на голосування. Також буде проведене сигнальне електронне голосування серед нардепів - чи будуть вони підтримувати Вітренко чи ні. Я так розумію, що після цього голосування будуть виноситися висновки. Але Президент попросив підтримати цю кандидатуру, тому що дійсно зараз міністерство залишається без очільника", - додав Качура.

Цього тижня ВР планує розглянути низку законопроєктів, а також питання про призначення Вітренка на посаду очільника міністерства енергетики.

21 грудня Юрій Вітренко став виконувачем обов'язків міністра енергетики.

До цього, Верховна Рада України 17 грудня не підтримала призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України. Відповідне рішення підтримали тоді лише 186 народних депутатів України.

Пізніше Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зробив заяву, що Вітренко призначили в.о. в обхід Верховної Ради.

Отримавши крісло міністра, хоч і з приставкою в.о., Вітренко в перші тижні своєї роботи опинився в центрі "тарифної кризи" вихід з якої шукають досі. І відміна пільгової ціни за перші 100 кВт-год. - лише верхівка айсберга.