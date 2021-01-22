Смешко оприлюднив цікаві фото з архіву та розповів від чого залежить майбутнє Європи

Лідер партії "Сила і честь" генерал-полковник Ігор Смешко вважає, що майбутнє Європи безпосередньо залежить від майбутнього України, проте зазначає, що Захід не має жодної спільної стратегії щодо України.

Як повідомляє прес-служба партії "Сила і честь", під час веб-конференції з керівництвом австрійського представництва Пан'європейського союзу, відповідаючи на запитання про вступ України до НАТО, Смешко зазначив: "Безумовно, було б добре, якщо б парасолька 5 статті Євроатлантичного договору гарантувала нашу безпеку в реаліях непроголошеної війни проти нас з боку Росії... Але ми не маємо об'єктивних можливостей і відповідних напрацьованих політико-дипломатичних зв'язків, щоб цього досягти сьогодні. В той час, коли Росія має можливості активно блокувати цей процес через низку європейських країн - учасниць НАТО".

Голова Політичної Партії «Сила і Честь», генерал-полковник, доктор технічних наук, Надзвичайний і Повноважний Посол України Ігор Смешко прочитав лекцію на тему «Захід, Росія і Українська криза. Яка геополітична ситуація і яке майбутнє?» під час веб-конференції з керівництвом австрійського представництва Пан-Європейського Союзу, а також Лицарями і Дамами з всієї Європи Ордена Святого Георгія Будинку Габсбурґів — Лотрингенів, в якому по Лотарингзькій лінії присутня кров королеви Франції Анни Київської, дочки Великого Князя Києвського Ярослава Мудрого. Конференція була організована 19 січня 2021 року у Відні.

Ігор Смешко привітав учасників конференції німецькою мовою, а лекцію і відповіді на запитання робив англійською.

Модератором конференції виступили колишній Генеральний директор представництва компанії «Сіменс» в Україні, Лицар Ордена, пан Корнеліус Граніг і Прокуратор Ордена барон Вінцец фон Штімпфель — Абеле в присутності Президента Пан-Європейського Союзу і Великого Магістра Ордена Карла фон Габсбурґ-Лотаринзького – онука останнього імператора Австро-Угорської імперії, колишнього члена Європейського парламенту і відомого європейського політика і державного діяча.

Останій раз з подібною темою генерал І. Смешко виступав на Ялтинській безпековій конференції у вересні 2014 року, разом із колишнім Верховним Головнокомандуючим Об’єднаними Силами НАТО і кандидатом в президенти США від Демократичної партії, генералом Уесли Кларком.

Під час годинної лекції та години відповідей на запитання учасників конференції І.Смешко наголосив, що «…майбутнє Європи напряму залежить від майбутнього України. Про це вперше заявив у стінах Британського парламенту ще в 1935 році Ланселот Лоутон. А в наші дні Україна вже увійшла в історію людства як країна-засновниця ООН і як єдина країна світу, яка добровільно позбулася третього ядерного арсеналу у світі та внесла таким чином найбільший внесок у збереження миру та у світове ядерне роззброєння. Що заслуговує, до речі, на номінацію її в якості країни – можливого лауреата Нобелівської премії миру…»

« …Не будучи жодного разу протягом короткого часу власного незалежного існування країною-агресором чи колоніальною державою, Україна вже внесла у безпеку Заходу внесок більший, ніж будь — яка інша європейська країна. Але до цього часу вона так і не отримала жодної реальної безпекової компенсації за свій історичний внесок …»

У своєму виступі Ігор Смешко також зосередив увагу присутніх на основних історичних етапах формування України як європейської держави – творця і захисника європейської культури і христянських цінностей, яка була джерелом їх розповсюдження на величезні євроазійські простори, 1/6 земної кулі, аж до Тихого океану. Як приклад він навів існування у 1917-1922 роках на Далекому Сході Української народної республіки «Зелений Клин».

«…Основна наша проблема – це те, що друга ядерна держава світу, Росія, не визнає нашу незалежність де-факто і не може змиритись з тим, що краща частина їхньої імперії відділилась від Москви». Хоча саме Україна, зазначив Ігор Смешко, «зробила величезний історичний внесок у розвиток сучасної російської культури і саме із Києва на сучасні російські землі прийшло і християнство, і основна частина європейської складової їх культури та державності…»

Відповідаючи на питання щодо вступу України до НАТО, Смешко зазначив: «Безумовно, було б добре, якщо б парасолька 5 статті Євроатлантичного договору гарантувала нашу безпеку в реаліях непроголошеної війни проти нас з боку Росії. Як це діє, наприклад, стосовно Прибалтійських країн. Але політичні реалії такі, що мати бажання і мати можливості – це різні речі. Ми можемо мріяти про що завгодно, але ми не маємо об’єктивних можливостей і відповідних напрацьованих політико-дипломатичних зв’язків, щоб цього досягти сьогодні. В той час, коли Росія має можливості активно блокувати цей процес через низку європейських країн — учасниць НАТО…»

«Проблема ще й у тому, що Захід традиційно не має жодної спільної стратегії стосовно нашої держави, і це є дуже прикрим фактом», – підкреслив Смешко.

«Можливий шлях припинення війни у центрі Європи, деокупації українських територій, відновлення зруйнованої окупацією Криму системи міжнародного права, а також запобігання остаточній руйнації Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – це нове комплексне рішення питань безпеки в Єворатлантичному просторі шляхом розробки нової спільної Стратегії Заходу стосовно України і Росії».

«Елементами цієї нової конструкції можуть бути зняття питання про членство України в НАТО в обмін на доповнення Будапештського Меморандуму реально діючим механізмом гарантування територіальної цілісності і недоторканості її кордонів та неприпустимості застосування проти неї будь-якої сили: військової, економічної, політико-дипломатичної чи інформаційно-підривної. Одночасно – надання Україні статусу основного стратегічного партнера США поза НАТО і прийняття її повноправним членом Європейського Союзу. А також включення України, як одного з базових елементів, до майбутньої Балто-Чорноморсько-Адріатичної Конфедерації демократичних країн Європи та визначення її, як зв’язуючого моста між Заходом і Росією – для поступової та еволюційної реалізації концепції генерала Де Голля про створення «Євроатлантичого простору безпеки від Ванкувера до Владивостока».

Коментуючи історичні стосунки України та Європи, політик додав, що нарешті закінчує написання книги, над якою працював майже п’ять років і яка має назву: «Останній романтик Європи — національна ідея і стратегія України в 21 столітті, або: «Куди ти прямуєш, Європа?»

Як повідомлялося раніше у ЗМІ, 11 січня 2021 року у Відні відбулись урочисті заходи зі святкування 60-річчя Голови Будинку Габсбурґів Карла фон Габсбурґа — Лотарингзького.