Смешко про Марчука: Державники такого рівня не кожне століття приходять у велику політику

Зі смертю першого голови Служби безпеки України, експрем'єр-міністра і колишнього міністра Євгена Марчука пішла епоха. Про це у Facebook написав колишній голова СБУ, ексначальник Головного управління розвідки Міноборони та лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко 5 серпня.

"Це неправда, що не буває людей, яких не можна замінити. Буває. Генерал армії України Євген Кирилович Марчук - інтелігентна і сильна людина, патріот і фахівець світового рівня. Поліглот і аналітик, музикант і завзятий фотограф, який перетворював свої фото на витвори мистецтва. Професійний і стійкий дипломат, гідність якого, як і країни, яку він захищав на переговорах, ніхто із закордонних колег у його присутності не міг поставити під сумнів", - підкреслив Смешко.

Політик зазначив, що Марчук був одним з ініціаторів і творцем більшості досі чинних законів України у сфері оборони та національної безпеки.

"Він забезпечував успішні дії в боротьбі із сепаратизмом у Криму в середині 90-х років. Активно виступав за європейський напрямок розвитку України і співпрацю з НАТО. Будучи міністром оборони, у рекордні терміни розгорнув українську бригаду в Іраку, яка стала там другим за чисельністю збройним формуванням коаліційних сил, після американських. Рішучими діями військового компоненту під час кризи навколо острова Тузли у 2003 році сприяв швидкому її мирному врегулюванню", - додав Смешко.

Він вважає, що потенціал Марчука не було використано в інтересах України до кінця.

"Державники такого рівня не кожне сторіччя приходять у велику політику. Його любили і побоювалися, але більшість - поважали. Нікого, хто його знав, він не залишав байдужим до себе. Харизма професіонала, який пройшов у свій час підготовку розвідника-нелегала, проступала через його спокійну силу і культуру справжнього інтелектуала та інтелігента", - додав ексголова СБУ. За матеріалами Гордон.