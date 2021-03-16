Смешко вимагає, щоб усі можновладці дали відповідь: Чи визнають вони факт агресії Росії проти України? (відео)

Усі політики, які йдуть у владу, повинні дати відповідь: Чи визнають вони факт агресії Росії проти України?

Про це Голова Політичної партії "Сила і Честь", ексголова СБУ, начальник Головного управління розвідки Міноборони України, ексзаступник Ради національної безпеки і оборони України Ігор Смешко заявив в авторському проекті Василя Голованова "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24", 15 березня 2021 року.