Смешко: ЗМІ на які наклали санкції перейшли у власність проросійських сил ще за Порошенка

«Загрозливу для національної безпеки України ситуацію в інформаційному просторі країни було створено під час каденції п’ятого президента України Петра Порошенка, заявив у коментарі виданню «ГОРДОН» Голова Політичної партії «Сила і Честь», ексголова Служби безпеки України Ігор Смешко.

«Санкції проти телеканалів — класична ілюстрація до тези «краще пізно, ніж ніколи». ЗМІ, про які йдеться, перейшли у власність проросійських сил ще за президента Петра Порошенка. Саме за нього було створено загрозливу для національної безпеки та оборони України ситуацію в інформаційному просторі країни. А ці сили за допомогою, зокрема, і цих інформаційних ресурсів змогли навіть згодом стати парламентськими політичними силами. Що особливо небезпечно в умовах неоголошеної війни з боку Росії проти України», — заявив Смешко.

Політик також підкреслив, що у попереднього президента були законні можливості протидіяти проросійським силам.

«Свого часу Порошенку поставили пряме запитання в телеефірі, чому він як чинний президент не виправляє цієї ситуації. Як аргумент тоді верховний головнокомандувач ЗС України навів той факт, що Конституція і закони України нібито не дають змоги вводити санкції проти громадян України. Оприлюднений указ президента України Володимира Зеленського щодо цього де-факто спростовує аргументацію Порошенка. За бажання президент Порошенко від самого початку своєї каденції мав усі можливості поставити відповідні завдання та отримати від спецслужб України документальне підтвердження наявності і російського громадянства у деяких майбутніх народних депутатів України», — зазначив Ігор Смешко.

Як повідомлялося раніше, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою схвалила пропозиції санкцій відносно семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів «112 Україна» і NewsOne. Свої пропозиції парламент направив РНБО.

2 лютого Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, — «112 Україна», NewsOne і Zik.

Джерело: Пресслужба Політичної партії «Сила і Честь»