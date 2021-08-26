Сьогодні відбудеться загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій

Сьогодні, 26 серпня, відновлюється робота Тристоронньої контактної групи, а саме загальне засідання на рівні глав делегацій. Про це ТКГ повідомила в Telegram, передає УНН.

Напередодні, 25 серпня, після нетривалої перерви відновила роботу Тристороння контактна група, тоді відбувалось засідання у підгрупах.

На порядку денному:

- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту: - забезпечення безпеки в зоні конфлікту: дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування; - політичні аспекти у зв'язку з імплементацією Мінських угод, - заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях, - економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію дотику тощо.