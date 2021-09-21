Сьогодні Зеленський у США проведе зустріч з лідерами Польщі, Молдови та Грузії

Під час перебування в США з нагоди виступу на Генеральній асамблеї ООН, у Нью-Йорку зустрінуться президенти України, Польщі, Молдови та прем'єр Грузії.

Про це раніше повідомили у канцелярії президента Дуди, передає УНН.

Деталі про зустріч президентів не наводяться. Є лише графік зустрічей президента Дуди. Таким чином, зустріч Анджея Дуди, Володимира Зеленського, президентки Молдови Майї Санду та прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі відбудеться 21 вересня о 20 годині у генконсульстві Польщі в Нью-Йорку.

Зеленський прибув у США для виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Зокрема, Зеленський в Нью-Йорку вже встиг дати інтерв'ю, в якому заявив, що Україна шукає рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський має на меті консолідувати ще більше підтримку світу для нашої держави.

Зі слів Кулеби, у Нью-Йорку Президент зустрінеться і з Генеральним секретарем ООН, і з Генеральним секретарем НАТО, і з лідерами декількох важливих держав, проведе окрему зустріч з іноземними інвесторами.

За матеріалами УНН.