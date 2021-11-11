Соратник Разумкова розповів, чи створюватимуть вони групу в Раді

Ексспікер Ради Дмитро Разумков створив міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Однак щодо формування парламентської групи питання поки залишається відкритим.

Як розповів РБК-Україна один із соратників Разумкова Василь Мокан, який також увійшов до "Розумної політики", це міжфракційне об'єднання буде на початковому етапі формою координації та комунікації між народними депутатами, які до нього увійшли.

"Чи буде формуватися в майбутньому парламентська група чи не буде - це питання поки відкрите, тому що для цього потрібно вийти з іншої фракції або групи", - зазначив Мокан.

Разом з тим, інший поінформований співрозмовник в об'єднанні не виключив, що у майбутньому його склад може розширитися та перерости до парламентської групи.

Але, як пояснив виданню співрозмовник, зробити це проблематично, враховуючи, що у списків одразу ж заберуть мандати, якщо вони забажають вийти з фракції "Слуги народу", а мінімально необхідних 17 мажоритарників для створення окремої групи у команді ексспікера поки що немає.