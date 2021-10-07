Спецслужби РФ намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану, - розвідка

Російські спецслужби намагалися завадити евакуації громадян України з Афганістану. Крім того, до зриву було залучено деякі російські засоби масової інформації. Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомили у пресцентрі Міністерства оборони, інформує телеканал "Дом".

Зазначається, що за наказом спецслужб російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію. Вони повідомляли про те, що евакуації українців нібито не буде та що держава покинула своїх громадян напризволяще.

"Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що Україна покинула їх на вірну загибель. Проте незабаром відео героїчної та високопрофесійної роботи наших розвідників транслювалося в ефірі провідних світових телеканалів та підтвердило недостовірність російської пропаганди", - розповів один із безпосередніх учасників евакуації, працівник воєнної розвідки України.

Україна увійшла до переліку європейських держав, які провели найбільш успішні евакуаційні операції з Афганістану.