Справа МН17: слухання у ЄСПЛ перенесли на листопад - адвокат

Європейський суд з прав людини у листопаді має провести слухання щодо справи МН17.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав адвокат родичів загиблих Петер Лангстраат.

"Слухання в ЄСПЛ було перенесено на 24 листопада 2021 року, але це об'єднані позови України та Нідерландів проти РФ, і йтиметься лише про офіційно-правові питання, головним чином про допустимість (справи до розгляду - ред.)", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський суд з прав людини об'єднав позови України та Нідерландів проти Росії у справі щодо збитого літака рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно- ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. За матеріалами Укрінформ.