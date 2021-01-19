Справа Шеремета: колишній білоруський офіцер дав свідчення у Києві

Колишній білоруський офіцер Ігор Макар дав свідчення у Києві щодо справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це він повідомив білоруському "Радіо Свобода".

Як відомо, Ігор Макар опублікував записи розмов голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета.

Макар розповів, що його запросила українська сторона для співпраці щодо справи про вбивство Шеремета. У Києві він був в січні і дав свідчення про причетність білоруських спецслужб до вбивства.

За його словами, слідчі дії та інші заходи проводили в Національній поліції.

"Я дав українській стороні набагато більше інформації, ніж опублікував у ЗМІ. Я не публікував її, тому що деяким людям загрожувала небезпека", - додав Макар.

За матеріалами vgolos.com.ua