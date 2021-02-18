Справи Майдану: Венедіктова обіцяє завершити слідство щодо основних злочинів до кінця року

Офіс генерального прокурора забезпечить завершення слідства щодо основних злочинів під час протестів на Майдані Незалежності до кінця року.

Про це під час виступу перед Верховною радою зі звітом щодо роботи ОГПУ у 2020 році заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Серед перспектив на цей рік - передусім, завершення судового розгляду в суді першої інстанції щодо розстрілів 20 лютого 2014 року мирних протестувальників на вулиці Інститутській у столиці. Також я можу вас запевнити, що цьогоріч ми забезпечимо закінчення слідства в основних справах Майдану з тим, щоб кожен, хто вчинив злочин, поніс справедливе покарання", - повідомила генпрокурорка.

За її словами, при цьому протягом минулого року в порівнянні з 2019-м втричі зросла кількість осіб, яким ОГПУ повідомив про підозру у справах Майдану.

"Торік суттєво активізовано роботу та втричі зросла кількість осіб, яким Офіс генерального прокурора повідомив про підозру. Серед них - 24 працівники органів внутрішніх справ, три прокурори, п'ять суддів та 10 цивільних осіб", - зазначила Венедіктова.

Посадовиця додала, що також втричі збільшилась кількість спрямованих до суду обвинувальних актів стосовно чотирьох десятків осіб. Також Офіс генпрокурора забезпечив підтримку публічного обвинувачення у сотні "справ Майдану", фігурантами яких є близько 200 осіб.

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За матеріалами UA: Суспільне Новини