Справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку перекваліфікували - санкція статті передбачає до 5 років

Працівники поліції внесли у ЄРДР відомості щодо інциденту з нападом на журналістів програми "Схеми" за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 Кримінального кодексу України - до цього такі відомості були внесені у ЄРДР за ч. 1 ст. 171 ККУ.

Поліцейські Голосіївського відділу поліції Києва внесли у ЄРДР відомості за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 КК "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" (Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю, якщо такі дії були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб) за фактом нападу на журналістів "Радіо Свобода" у приміщенні державного "Укрексімбанку".

Поліція долучила відео до справи за фактом нападу на журналістів в "Укрексімбанку".

4 жовтня до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від редактора одного з інтернет-видань про те, що у приміщенні фінансової установи на вулиці Антоновича знімальній групі перешкоджають журналістській діяльності. Для встановлення всіх обставин події на виклик негайно виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції. За матеріалами mvs.gov.ua