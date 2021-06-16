Сприйняття України й українців Заходом як повністю корупційних майже не змінюється, - Клімкін

У словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, закладений увесь сенс сприйняття нас Заходом, - Клімкін

Сприйняття України й українців Заходом як повністю корупційних майже не змінюється, і слова президента США Джо Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, - тому підтвердження.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав ексглава МЗС України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Слова Байдена, що головним викликом на шляху України до НАТО є не окупований Донбас, а корупція - в них весь сенс сприйняття України Заходом. Коротко і чітко. З цим сприйняттям можна сперечатися, говорити, що на момент початку передвступного процесу інші країни, наприклад Румунія чи Болгарія були не набагато попереду - і це дійсно так", - написав він.

Клімкін зазначив, що можна перераховувати те, що зроблено в останні роки, але сприйняття України і українців як повністю корупційних майже не змінюється.

"Змінити це сприйняття - головний виклик нашого руху до Євросоюзу та НАТО і взагалі до інвестицій, технологій і багато чого іншого. Захід розуміє питання: "Чи наблизилась Україна до НАТО та ЄС" як "Чи стала Україна менш корупційною?". Все інше також суперважливе, але працює тільки і виключно за умов реальних успіхів у боротьби з корупцією. Ніяк інакше", - резюмував Клімкін.

14 червня 2021 року президент США Джо Байден на брифінгу за підсумками саміту НАТО заявив, що агресія Росії проти України, зокрема на Донбасі, не означає, що Київ ніколи не зможе стати членом Північноатлантичного Альянсу. Але рішення про вступ України залежить від відповідності критеріям НАТО, серед яких президент США виділив боротьбу з корупцією.

Разом з тим, Зеленський, коментуючи рішення саміту НАТО щодо перспектив членства України, заявив, що Київ сприйняв його "позитивно".

"У рішенні нинішнього саміту відсутні конкретні тимчасові рамки наступних кроків в нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися", - зазначив глава держави.