США цьогоріч планують виділити понад $450 млн на реформи в Україні

США мають виділити Україні $463 млн доларів у 2021 році на втілення реформ

Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, яку опублікував Офіс президента.

"На підтримку зусиль України з втілення реформ уряд США з 2014 року надав Україні майже $2 млрд допомоги на розвиток та планує виділити понад $463 млн допомоги цього року", - йдеться у повідомленні.

Згідно з заявою, профінансують програми щодо розвитку демократії, прав людини, децентралізації, приватизації й реформи судів.

"Україна віддана пріоритезації реформ, які посилюють її демократичні інститути, зміцнюють права людини та забезпечують справедливість", - йдеться у документі.