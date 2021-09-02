США цьогоріч планують виділити понад $450 млн на реформи в Україні
США мають виділити Україні $463 млн доларів у 2021 році на втілення реформ
Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, яку опублікував Офіс президента.
"На підтримку зусиль України з втілення реформ уряд США з 2014 року надав Україні майже $2 млрд допомоги на розвиток та планує виділити понад $463 млн допомоги цього року", - йдеться у повідомленні.
Згідно з заявою, профінансують програми щодо розвитку демократії, прав людини, децентралізації, приватизації й реформи судів.
"Україна віддана пріоритезації реформ, які посилюють її демократичні інститути, зміцнюють права людини та забезпечують справедливість", - йдеться у документі.
- США нададуть Україні "Джавелін" та інше летальне і нелетальне обладнання. За матеріалами Еспресо TV.