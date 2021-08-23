США хочуть змусити Росію відповісти за агресію проти України - представниця Байдена

Сполучені Штати Америки підтримують Україну і Кримську платформу, бо хочуть поставити Росію на місце і змусити відповісти за агресію проти України.

Про це заявила представник президента США Джо Байдена, міністр енергетики США Дженніфер Гренголм у виступі на інавгураційному саміті Кримської платформи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо поставити Росію на місце і хочемо добитися припинення її втручання на сході України і анексії Криму. Ми абсолютно віддано працюємо в напрямку допомоги щодо вирішення цих конфліктів. Ми вважаємо, що Кримська платформа дійсно донесе до всіх думку, що Крим - це Україна, і що Росію треба притягнути до відповідальності за її агресію", - сказала Гренголм.

Вона запевнила, що США пишаються можливістю бути учасником саміту і підтримувати Кримську платформу.

"Хочу одразу заявити - ми разом з Україною, з усіма вами одностайно засуджуємо незаконну анексію Криму", - зазначила представник президента США.

Гренголм також акцентувала, що США пишаються тим, що упродовж трьох десятиліть незалежності України були поруч із нашою країною.

"Ці відносини ще більше зміцняться наступного тижня, коли обидва президенти зустрінуться у Вашингтоні", - спрогнозувала вона.

Міністр енергетики США від імені президента Байдена заявила про підтримку України на шляху реформ, а також зусилля щодо втілення євроатлантичних прагнень, боротьбу з корупцією і протидію російській агресії.

"Наша підтримка лишатиметься конкретною та істотною... Ми надаватимемо підтримку Збройним Силам, зокрема щодо оборонної зброї і обладнання, яких Україна потребує у боротьбі з російською агресією. Ми продовжуватимемо наші дипломатичні зусилля, яких ми вживаємо спільно з нашими союзниками і партнерами для врегулювання конфлікту на сході України", - запевнила Гренголм.

23 серпня в Києві розпочав роботу саміт "Кримської платформи", учасниками якого є 46 делегацій.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.