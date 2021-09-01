США и Украина осенью заключат новую хартию - Белый дом

Этой осенью ожидается встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом заявил на брифинге высокопоставленный чиновник администрации США, сообщается на сайте Белого дома.

По его словам, на встрече они утвердят новую хартию между странами, в которой будут изложены параметры сотрудничества между государствами для борьбы с вызовами XXI века.

Где состоится встреча, не уточняется.

Кроме того, осенью Украину посетит глава Пентагона Остин Ллойд, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Украина также работает над подготовкой визита в страну президента Соединенных Штатов Джо Байдена, дата пока неизвестна. За матеріалами Гордон