США на саміті Кримської платформи будуть представлені на високому рівні, - Нуланд

Сполучені Штати Америки на саміті Кримської платформи в серпні 2021 року будуть представлені на високому рівні.

Про це заступниця держсекретаря США із політичних справ Вікторія Нуланд заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода", що вийшло 17 червня.

Журналіст зазначив, що в серпні відбудеться перший саміт Кримської платформи і США попередньо підтвердили свою участь у ньому. Він запитав, чи може це прискорити деокупацію Криму.

"Я думаю, що це дуже важлива ініціатива з боку українського уряду для підвищення світової уваги до Криму і щоб упевнитися, що це питання в перших рядочках міжнародного порядку денного. І, думаю, США будуть представлені на форумі на високому рівні", - відповіла вона.

Хто саме представлятиме країну на саміті, Нуланд не уточнила. За матеріалами Цензор.Нет