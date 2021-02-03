США підтримали введені Україною санкції проти телеканалів близького соратника Медведчука

Сполучені Штати Америки підтримали рішення РНБО України про запровадження санкцій проти Тараса Козака та телеканалів, які належать йому.

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства", - розповіли у посольстві.

Американські дипломати наголосили, що США і надалі підтримуватимуть Україну у боротьбі проти інформаційної агресії.

"Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав", - йдеться у заяві.Що відомо 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака.

Також під санкції потрапили канали "112-Україна", "ZIK" та "NewsOne". Їхню трансляцію було припинено за пів години після публікації указу президента. Міністр культури Олександр Ткаченко прокоментував санкції, запроваджені проти телеканалів та їхнього власника, депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, повідомивши, що рішення про це зріло давно.

Співробітники Офісу президента назвали законними санкції Ради національної безпеки та оборони проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Натомість Козак назвав блокування каналів "політичною розправою".

У Нацраді повідомили, що ліцензії заблокованих телеканалів Козака все ще діють, анулювати їх можливо лише в судовому порядку.

Спікер парламенту Дмитро Разумков утримався під час голосування РНБО щодо санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Своє рішення він пояснив тим, що не почув додаткових аргументів від СБУ, на підставі обґрунтування якої ухвалювалося це рішення, а саме голосування було письмовим.