США та Україна створять захищену лінію міжурядового зв'язку

Захищену лінію цілодобового міжурядового зв'язку створять США та Україна. Відповідну домовленість підписали Державний департамент США та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, повідомили відомства.

Управління лінією зв'язку здійснюватиме Національний центр США зі зменшення ядерних ризиків (NNRRC), заявили в Держдепі.

NNRRC, як наголосили в американському дипломатичному відомстві, керує режимами обміну повідомлень з 50 міжнародними партнерами США з питань, що стосуються контролю над поширенням ядерної та звичайної зброї, запуску балістичних ракет, знищення хімічної зброї та міжнародних випадків у сфері кібербезпеки.

Метою такої взаємодії є "мінімізація ризиків збройних конфліктів, які можуть виникнути випадково, через прорахунки, або непорозуміння з питань, що впливають на міжнародну безпеку", - йдеться в повідомленні.

Окремо, в Державному департаменті заявили про продовження дії угоди між США та Україною щодо Науково-технічної співпраці.

Ця угода сприяє прогресу в розвиткові сталої енергетики, модернізації ядерної інфраструктури, зміцнення кібербезпеки та зменшення викидів парникових газів.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше цього тижня американська компанія Westinghouse та український ДП НАЕК «Енергоатом» підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проєкту. У майбутньому планується збудувати ще 4 блоки за технологією Westinghouse. Загальна вартість проєкту становить до 30 мільярдів доларів.