США уважно стежать за справою щодо Порошенка - посольство

Процес і результат у справі щодо лідера партії "Європейська солідарність", народного депутата Петра Порошенка мають ґрунтуватися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах.

На цьому наголошує посольство США в Україні у Твіттері, передає Укрінформ.

«Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах», - йдеться у дописі.

Раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила на необхідності незалежного і неупередженого розгляду справу щодо Петра Порошенка.організації) ККУ.