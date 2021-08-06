США вважають анексію Криму Росією "великим злочином" і закликали світ не забувати про це

Світ не повинен забувати про російську анексію Криму. США продовжать використання санкційної політики щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву тимчасової повіреної у справах США в Україні Христини Квін на форумі експертної мережі "Кримської платформи".

Вона зазначила, що США вважають анексію Криму "великим злочином".

"Росія намагається показати, що Крим - це частина Російської Федерації. Але США ніколи не визнають нелегальну окупацію Кримського півострова", - заявила Квін.

За її словами, на Росію не діють заяви світової спільноти.

"Порушення прав людини в Криму тривають. Ті, хто в цьому винен, повинні понести відповідальність", - впевнена Квін.